У Німеччині звичайне вбивство оси тягне за собою драконівські штрафи. У середньому такі штрафи коливаються від 5 до 50 тисяч євро. Тож, чому все так строго з осами в Німеччині, розповідає 24 Канал.

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Чому в Німеччині не можна вбивати ос

У Німеччині законодавство забороняє знищення ос через занепокоєння щодо захисту навколишнього середовища та збереження біорізноманіття.

Захист видів

Оси, разом з іншими видами комах, відіграють вирішальну роль у підтримці екологічної рівноваги. Вони роблять життєво важливий внесок у запилення рослин, допомагають у боротьбі зі шкідниками та підтримують численні важливі екологічні процеси.

А знищення ос може суттєво порушити ці природні функції, що потенційно може призвести до ширших екологічних наслідків.

Правові норми

У Німеччині існує законодавство, спрямоване на захист окремих видів комах, зокрема ос і бджіл. Відповідно до Федерального закону про охорону природи (Bundesnaturschutzgesetz), певні види ос перебувають під захистом закону. Порушення цього захисту шляхом знищення або пошкодження їхніх гнізд може призвести до значних штрафів для порушників.



В Німеччині за вбивство ос можна отримати чималі штрафи / Фото Pexels

Екологічна свідомість

Німеччина демонструє сильну прихильність до екологічної свідомості серед своїх громадян, які визнають важливість підтримки екологічного балансу. Населення активно долучається до зусиль, що відповідають принципам сталого розвитку та охорони природи.

Так, заборона на знищення ос – ключовий компонент ширшої стратегії Німеччини у захисті біорізноманіття та навколишнього середовища.

Крім того, у Німеччині законом заборонено вбивати й інші види комах, зокрема метеликів і бджіл.

Цікаво: це не єдина дивина в Німеччині, наприклад, раніше ми розповідали, чому німцям заборонено ночувати на дачах.