Украинку не пустили домой из Польши: причиной стала распространенная проблема с паспортом

1 октября 33-летняя украинка явилась на пограничный контроль на пограничном пункте "Корчова–Краковец". Она возвращалась в Украину, но попасть на ее территорию не смогла.

Украинка, которая пыталась пересечь границу и получила отказ, предъявила на пограничном контроле поврежденный паспорт. Именно это стало причиной того, почему ее не пропустили, пишет Straż Graniczna.

Почему украинку не пропустили в Украину?

Во время проверки документов женщина предъявила загранпаспорт, но его состояние не устроило польскую пограничную службу. Документ был разорван пополам, из-за чего стал непригодным для использования.

Украинку впоследствии допросили как свидетеля – и она рассказала, что потеряла паспорт в парке. Но когда она вернулась, чтобы забрать его, обнаружила, что документ уже кто-то повредил.



Паспорт украинки был разорван пополам / Фото Straż Graniczna

Паспорт у женщины изъяли, а саму гражданку направили в соответствующую дипломатическую миссию, чтобы она могла получить новый документ, позволяющий пересечь границу.

Польские пограничники также отметили, что такие случаи – вовсе не единичные. Несколько дней назад на том же пункте пропуска пограничники изъяли паспорт с оторванной страницей с идентификационными данными. Украинец, которому принадлежал загранпаспорт, объяснил, что паспорт повредил ребенок.

Только за последние недели было зафиксировано 4 подобных инцидента.