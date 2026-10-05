Українка, що намагалася перетнути кордон та отримала відмову, пред'явила на прикордонному контролі пошкоджений паспорт. Саме це стало причиною, чому її не пропустили, пише Straż Graniczna.

Чому українку не пропустили до України?

Під час перевірки документів жінка пред'явила закордонний паспорт, але його стан не вдовольнив польську прикордонну службу. Документ був розірваний навпіл, і через це став непридатним до використання.

Українку згодом допитали як свідка – і вона розповіла, що загубила паспорт у парку. Але коли вона повернулася, аби забрати його, виявила, що документ вже хтось пошкодив.



Паспорт українки був розірваний навпіл / Фото Straż Graniczna

Паспорт у жінки вилучили, а громадянку направили до відповідної дипломатичної місії, аби отримати новий документ, який дозволяє перетин кордону.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Польські прикордонники також зауважили, що такі випадки – зовсім не поодинокі. Кілька днів тому на тому самому пункті пропуску поліціянти вилучили паспорт з відірваною сторінкою з ідентифікацією. Українець, якому належав закордонний паспорт, пояснив, що паспорт пошкодила дитина.

Лише за останні тижні зафіксували 4 подібні інциденти.