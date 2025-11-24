Никогда не делайте этого с телефоном в аэропорту: ошибка, из-за которой откажут в посадке

Аэропорт – это место, где точно приходится сталкиваться со стрессом: нужно вовремя успеть на самолет, пройти проверку безопасности, сдать багаж. И никто не хочет, чтобы ему отказали в посадке на самолет из-за элементарной ошибки с телефоном.

Если вы планируете путешествие в ноябре или зимой, лучше уже сейчас запомнить одно правило относительно аэропортов, о котором знают далеко не все, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Интересно Эти лекарства нельзя провозить в страны ЕС: проверьте, чтобы не "завернули" на границе

Что нельзя делать с телефоном в аэропорту?

Почти все люди – даже те, что никогда не летали самолетом – знают о правилах относительно жидкостей в ручной клади. И даже если вы позаботились об этом, подготовили паспорт и оформили все необходимые визы, все еще можете столкнуться с проблемами в аэропорту.

Причина в одном малоизвестном правиле безопасности, которое может привести к тому, что вас не допустят к посадке на самолет – и это правило совсем не связано с содержанием вашей сумки. Так вот, если вы были заняты подготовкой к рейсу, и у вас разрядился телефон, это может привести к большим проблемам.

Многие путешественники не знают, что служба безопасности аэропортов теперь работает по более строгим правилам в отношении электронных устройств. Если сотрудники службы безопасности не могут включить ваш телефон для проведения необходимых проверок, они имеют право считать устройство или вас угрозой безопасности,

– поделился эксперт по путешествиям Джейми Фрейзер.

Для того, чтобы доказать, что ваш телефон действительно работает, работники аэропорта могут попросить вас включить устройство. И если аккумулятор полностью разрядился, устройство сломалось или просто не включается, вам могут не позволить взять его с собой в самолет, пишет Daily Record.

Поэтому обязательно убедитесь, что перед поездкой ваш телефон как следует заряжен, чтобы не пришлось оставлять его позади, или пропускать свой самолет. Большинство путешественников не просят показать, работает ли телефон – но это все еще практика, которую используют в аэропортах, и к этому лучше быть готовыми.

Что еще нужно знать туристам?