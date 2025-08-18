"Чрезвычайная ситуация" в аэропорту Кракова: все рейсы временно остановлены
- 18 августа в аэропорту Кракова все рейсы были остановлены из-за чрезвычайной ситуации, в частности из-за "технических проблем".
- На месте работают полиция, пожарные и пограничники из соображений безопасности, но детали инцидента не разглашаются.
Утром 18 августа все рейсы в аэропорту Кракова были остановлены, и продолжается "чрезвычайная ситуация".
Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Краков-Балице закрыта, а все полеты временно приостановлены, сообщает 24 Канал со ссылкой на In Poland.
Почему остановлены рейсы из аэропорта Кракова?
В аэропорту с утра 18 августа уже работают полиция и пожарные, а власти отсрочку рейсов объясняют "соображениями безопасности". Пресс-секретарь аэропрота Моника Хилашек сообщила польским СМИ, что закрытие произошло из-за "технических проблем" и отметила, что не может предоставить никакой дополнительной информации.
В аэропорту присутствуют вооруженные полицейские и пожарные, а майор Яцек Михаловский, представитель Карпатского пограничного подразделения, подтвердил участие пограничников в акции.
Он также отметил, что операция в аэропорту Краков-Балице проводится из соображений безопасности, но больше подробностей не раскрыл.
О продолжительности операции пока не сообщается.