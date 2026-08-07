Из-за аномальной жары приходится переносить и отменять рейсы: какие аэропорты находятся в зоне риска

Если авиарейсы задерживаются из-за погодных условий, большинству людей сразу на ум приходят грозы или морозы. Однако в последние дни причиной становится именно аномальная жара.

Из-за очень высоких температур воздуха самолетам становится сложнее взлетать – и из-за этого авиакомпаниям приходится снижать вес самолетов или вообще переносить и отменять рейсы, пишет The Independent.

В каких аэропортах чаще всего задерживают рейсы?

Раньше проблема высоких температур была характерна преимущественно для пустынных регионов, но сейчас из-за изменения климата быстро распространяется. Причина заключается в физических свойствах воздуха: когда температура повышается, плотность воздуха уменьшается. Из-за этого крыльям самолета труднее создать подъемную силу, а двигателям – развить достаточную тягу.

Генеральный директор компании Aero Consulting Experts и бывший капитан Росс Аймер объяснил, что авиация не может игнорировать законы физики. Поэтому реактивным двигателям для эффективной работы требуется прохладный и плотный воздух.

А из-за жары многим авиакомпаниям приходится снижать загрузку – и недавно подобная ситуация возникла в Лас-Вегасе. 24 июля температура там достигла 47 градусов по Цельсию – и из-за этого авиакомпания American Airlines предложила компенсацию пассажирам, добровольно согласившимся отказаться от перелета. Таким образом вес самолета удалось уменьшить, и рейс был выполнен безопасно.

Такая практика является вполне стандартной для регионов с очень сильной жарой. Перед каждым полетом экипажу самолета необходимо рассчитывать максимально допустимый вес самолета с учетом температуры воздуха, высоты аэропорта над уровнем моря и длины взлетной полосы.

Если же безопасный полет по расчетам невозможен, у авиакомпаний есть несколько вариантов:

уменьшить количество пассажиров;

загрузить меньше топлива и запланировать дозаправку в другом аэропорту;

перенести рейс на более прохладное время суток;

предложить пассажирам добровольно выбрать следующий рейс.

Наиболее сложные условия возникают в аэропортах, расположенных высоко над уровнем моря. Например, Денвер расположен на высоте 1500 метров – и он уже работает в условиях менее плотного воздуха, поэтому даже умеренное повышение температуры создает проблемы со взлетом.

Но не менее важным фактором является взлетно-посадочная полоса. Когда на улице жарко, самолетам требуется больше места для разгона. Поэтому если в аэропорту короткая полоса – как, например, в Нью-Йорке или Вашингтоне – с ограничениями приходится сталкиваться чаще.

Дойдет ли эта проблема до Европы?

Пока что в Европе проблем с вылетом самолетов из-за жары не возникает – но исследования показывают, что уже довольно скоро это может измениться. Уже в 2065 году самолеты, вылетающие из 4 европейских аэропортов, будут вынуждены снижать вес примерно на эквивалент 4 пассажиров на каждом рейсе. Впрочем, не уточняется, о каких именно аэропортах идет речь.

Ситуация осложняется и самой конструкцией аэропортов – длинные полосы из асфальта и бетона нагреваются гораздо быстрее, и температура там выше, чем на остальной территории.