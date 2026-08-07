Через дуже високі температури повітря літакам стає складніше злітати – і через це авіакомпаніям доводиться зменшувати вагу суден, або ж взагалі переносити та скасовувати рейси, пише The Independent.

В яких аеропортах найбільше затримують рейси?

Раніше проблема високих температур була характерною переважно для пустельних регіонів, але зараз через зміну клімату швидко поширюється. Причина полягає у фізичних властивостях повітря: коли температура підвищується, щільність повітря зменшується. Крилам літака через це важче створити підйомну силу, а двигунам – розвинути достатню тягу.

Генеральний директор компанії Aero Consulting Experts та колишній капітан Росс Аймер пояснив, що авіація не може ігнорувати закони фізики. Тож реактивним двигунам для ефективної роботи потрібне прохолодне та щільне повітря.

А через спеку багатьом авіакомпаніям доводиться зменшувати навантаження – і нещодавно подібна ситуація виникла у Лас-Вегасі. 24 липня температура там сягнула 47 градусів за Цельсієм – і через це авіакомпанія American Airlines запропонувала компенсацію пасажирам, що добровільно погодилися відмовитися від перельоту. Таким чином вагу літака вдалося зменшити, і рейс виконали безпечно.

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Така практика є досить стандартною для регіонів з дуже сильною спекою. Перед кожним польотом екіпажу літака потрібно вираховувати максимально допустиму вагу літака з врахуванням температури повітря, висоти аеропорту над рівнем моря та довжини злітної смуги.

Якщо ж безпечний політ за розрахунками неможливий, в авіакомпаній є кілька варіантів:

зменшити кількість пасажирів;

завантажити менше пального та запланувати дозаправку в іншому аеропорту;

перенести політ на прохолодніший час доби;

запропонувати пасажирам добровільно обрати наступний рейс.

Найскладніші умови виникають в аеропортах, які розташовані високо над рівнем моря. Наприклад, Денвер розташований на висоті у 1500 метрів – і він вже працює в умовах менш щільного повітря, тож навіть помірне підвищення температури створює проблеми зі зльотом.

Але не менш важливим фактором є злітно-посадкова смуга. Коли на вулиці спекотно, літаки потребують більшого простору для розгону. Тож якщо в аеропорту коротка смуга – як-от у Нью-Йорку чи Вашингтоні – з обмеженнями доводиться зіштовхуватися частіше.

Чи досягне проблема Європи?

Наразі у Європі проблеми з вильотом літаків через спеку не виникають – та дослідження показують, що вже досить скоро це може змінитися. Вже 2065 року літаки, що вилітатимуть з 4 європейських аеропортів, будуть змушені зменшувати вагу приблизно на еквівалент 4 пасажирів на кожному рейсі. Втім, не уточнюється, про які саме аеропорти йдеться.

Ситуація ускладнюється і самою будовою аеропортів – довгі смуги з асфальту та бетону нагріваються набагато швидше, і температура там вища, ніж у решті території.