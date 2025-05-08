В Швейцарии нельзя смывать унитаз после определенного часа: почему и чем это обернется

В живописной Швейцарии существует множество загадочных правил, характеризующих культуру страны. Одна из самых интересных – ночной запрет на пользование туалетом в определенных регионах.

Эта норма швейцарского законодательства имеет исторические и практические корни. Ограничение касается как резидентов, так и посетителей страны. Каково происхождение и цель запрета на туалет ночью рассказывает 24 Канал.

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Почему в Швейцарии нельзя смывать унитаз ночью

Закон запрещает жителям сливать воду в туалетах и принимать душ после 22:00. Он призван защитить тишину и покой людей в часы отдыха.

Нарушение этого закона может привести к серьезным штрафам. Власти накладывают штраф в размере 1000 евро на лиц, которые нарушают запрет ночного шума, пользуясь туалетом или принимая душ, нарушая покой соседей. А при повторных нарушениях штрафы возрастают и могут даже выселить из арендованного жилья.

Хотя некоторые жильцы находят способы обойти ограничения – устанавливают современную сантехнику, оснащенную звукоизоляционными системами, что позволяет им пользоваться водой, не мешая соседям. А некоторые просто договариваются со своими соседями.

Несмотря на эти потенциальные обходные пути, большинство швейцарцев продолжают соблюдать правила, чтобы избежать штрафов и сохранить хорошие отношения с соседями.

К слову, мы ранее писали о том, почему в Германии нельзя принимать душ ночью.