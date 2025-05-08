Ця норма швейцарського законодавства має історичні та практичні корені. Обмеження стосується як резидентів, так і відвідувачів країни. Яке походження та мета заборони на туалет вночі розповідає 24 Канал.

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Чому у Швейцарії не можна змивати унітаз вночі

Закон забороняє мешканцям зливати воду в туалетах і приймати душ після 22:00. Він покликаний захистити тишу і спокій людей у години відпочинку.

Порушення цього закону може призвести до серйозних штрафів. Влада накладає штраф у розмірі 1000 євро на осіб, які порушують заборону нічного шуму, користуючись туалетом або приймаючи душ, порушуючи спокій сусідів. А при повторних порушеннях штрафи зростають і можуть навіть виселити з орендованого житла.

Хоча деякі мешканці знаходять способи обійти обмеження – встановлюють сучасну сантехніку, оснащену звукоізоляційними системами, що дозволяє їм користуватися водою, не заважаючи сусідам. А дехто просто домовляється зі своїми сусідами.

Попри ці потенційні обхідні шляхи, більшість швейцарців продовжують дотримуватися правил, щоб уникнути штрафів і зберегти хороші відносини з сусідами.

До слова, ми раніше писали про те, чому в Німеччині не можна приймати душ вночі.