Так, в Німеччині запроваджені "нічні години тиші" (Nachtruhe), які діють з 22:00 до 6:00. Як вони працюють розповідає 24 Канал.

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Чому в Німеччині не можна приймати душ вночі

У Німеччині прийнято закони, що захищають право на тишу в нічний час. У відведені години мешканцям, як правило, заборонено створювати надмірний шум, який може заважати сусідам, наприклад:

гучна музика,

ремонтні роботи,

інтенсивне використання техніки.

До таких "заборон" часто відносять і нічний душ, однак німецьке законодавство не містить конкретної заборони на прийняття душу або змивання води в туалеті вночі. З усім тим, деякі житлові комплекси можуть накладати додаткові обмеження, особливо у випадках, коли старі сантехнічні системи створюють значний шум.

Ці правила щодо шуму часто детально прописані в договорах оренди або внутрішніх правилах, які зазвичай називаються Hausordnung.



Чому у Німеччині не можна приймати душ вночі / Фото Unsplash

Краще проводити гучні роботи у визначені години, щоб запобігти потенційним штрафам, які можуть сягати до 5 000 євро.

Німці можуть приймати душ, але з обмеженим шумом

У сучасних будинках, обладнаних ефективною звукоізоляцією, мешканці можуть насолоджуватися свободою приймати душ або зливати воду в будь-яку годину, не турбуючись про шум для сусідів. Водночас в цей момент рівень шуму не повинен перевищувати 50 децибелів.

Втім, німці цінують спокій своїх сусідів, і часто дійсно відмовляється від нічних процедур.

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