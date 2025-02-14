"Западные ценности": почему в Беларуси запрещают праздновать День влюбленных

День святого Валентина в Беларуси начали отмечать после распада СССР. Однако валентинки, цветы и мероприятия на 14 февраля не нравятся властям.

Официально этот праздник не запрещен в Беларуси, однако в последние годы власти страны пытаются его отменить. Об этом пишет 24 Канал.

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Почему Лукашенко пытается отменить День святого Валентина

Из года в год в школах и других учебных заведениях Беларуси запрещают официальные мероприятия ко Дню влюбленных.

В частности в 2023 году, когда студентам Белорусского государственного университета впервые запретили проводить мероприятия ко Дню святого Валентина, дирекция заведения объяснила это тем, что этот праздник является "западным" и не имеет отношения к белорусской культуре.

Подобные случаи были и в белорусских школах. Это каждый раз объясняли "сохранением белорусской культуры" и стремлением отказываться от западного. Зато гражданам пытаются привить празднование российского Дня семьи, любви и верности (8 июля).

Однако стоит отметить, что День влюбленный – не единственный праздник, который пытается отменить лукашенковский режим. Также в стране запрещают праздновать Хэллоуин.

А 2024 году власти запретили использовать новогодние западные символы, в частности Санта-Клауса и англоязычные новогодние песни, такие как знаменитая "Jingle Bells".