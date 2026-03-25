"Я на улице одна": украинка рассказала, почему в США люди не ходят пешком

Украинка, которая учится на продюсера в США, рассказала, что ее очень сильно удивляет в местных городах. Оказывается, американцы почти никогда не ходят пешком.

Украинка Яра живет в Лос-Анджелесе – и когда она идет по улицам города, часто на сотни метров вокруг нет ни одного другого пешехода, сообщает yara_fostiak.

Что удивляет украинку в США?

Украинская студентка, переехавшая в Лос-Анджелес очень быстро заметила, что в Америке люди почти никогда не ходят пешком.

Очень часто я на улице один-единственный человек, идущий пешком,

– поделилась девушка.

По ее словам, основной причиной этого необычного явления является то, что все расположено достаточно далеко друг от друга, и поэтому гораздо удобнее просто ездить на автомобиле. Общественный транспорт в США также непопулярен – доехать на нем во многие места практически невозможно.

Украинке взамен повезло, ведь ее университет расположен в пешей доступности от дома, поэтому ей удается существовать в Америке без машины. Впрочем, во многих местах на улицах даже нет тротуаров.

Особенно летом, когда очень жарко, я вижу людей, которые смотрят на меня и не понимают, почему я иду, а не еду,

– добавила блогерша.

Что интересно, в США только 34% жителей сообщили в опросах, что ходят пешком к различным местам назначения – например, к работе, магазинов, музеев и тому подобное. А доля работников в стране, что добираются на работу пешком, и вообще установит 6,5%, пишет Smart cities dive.

Во многих городах и даже крупных городах США ходьба как способ передвижения не только неудобная, но еще и опасная, а затем практически невозможна. Поэтому жителям страны приходится оставлять прогулки для парков, а вот передвигаться на автомобилях.

