Роуминг: что это и как его подключить за границей
- Роуминг – это услуга, позволяющая оставаться на связи за пределами страны.
- Перед подключением роуминга следует проверить поддержку тарифом, отсутствие запретов и наличие средств на счету.
В современном мире мобильная связь стала неотъемлемой частью нашей жизни. Поэтому готовясь к поездке за границу, многие путешественники ищут информацию о том, как включить роуминговые услуги, чтобы оставаться на связи за пределами страны.
Что такое роуминг и как его подключить, рассказывает 24 Канал.
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Что такое роуминг
Роуминг – это важная услуга, которая позволяет пользователям мобильной связи оставаться на связи, находясь за пределами сети своего оператора.
Путешествуя за границей, пользователи могут беспрепятственно подключаться к сетям партнеров, что позволяет им совершать звонки, отправлять сообщения и получать доступ к Интернету без помех.
Подключение роуминга важно для:
- постоянной связи с родными и друзьями;
- получения доступа к интернету без необходимости искать Wi-Fi;
- использования банковских приложений или сервисов с двухфакторной аутентификацией;
- навигации в незнакомой местности.
Перед подключением убедитесь, что тариф оператора поддерживает роуминг, нет запрета на использование этой услуги и на счету есть достаточно средств.
Как включить роуминг на Android и Samsung
Большинство устройств на Android, в частности Samsung, имеют стандартные настройки для активации роуминга.
Пошаговая инструкция:
- Откройте "Настройки" – "Подключения" – "Мобильные сети".
- Активируйте "Роуминг данных".
- Убедитесь, что оператор установлен на "Автоматически". При необходимости вручную выберите сеть из доступного списка.
Как включить роуминг на iPhone
Для пользователей iPhone настройки немного отличаются, но в целом интуитивно понятны.
Необходимые шаги:
- Откройте "Настройки" – "Сотовая связь".
- Нажмите "Параметры данных".
- Включите "Роуминг данных".
- Проверьте активность eSIM или физической SIM-карты.
- Если нужно - перезагрузите iPhone.
Настроить роуминг – просто, главное проверить все параметры перед поездкой.
А о том, где украинцы могут оформить загранпаспорт за рубежом, 24 Канал писал ранее.