И, на первый взгляд, все легко – но есть несколько нюансов, которые следует учесть. 24 Канал делится тремя способами как пополнить банковскую карту за рубежом.

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Как пополнить банковскую карту за рубежом

Международные системы переводов

Следует предоставить полную информацию о получателе средств при осуществлении международных переводов. Это включает проверку полного имени получателя латиницей, а также его страны и города проживания.

Для тех, кто хочет упростить международные денежные переводы, рекомендуют несколько сервисов. К ним относятся TransferGo, Western Union, MoneyGram и RIA Money Transfer.

SWIFT-платежи

Для того чтобы облегчить перевод средств через банковские мобильные приложения, необходимо получить специальный SWIFT-код банка. Обычно этот код можно найти на сайте банка, чаще всего в разделе "Контакты".

Чтобы провести транзакцию пользователи должны предоставить подробную информацию о получателе – полное имя, почтовый адрес, номер карты, международный номер банковского счета (IBAN), название банка получателя, его юридический адрес и соответствующий SWIFT-код.

Перевод на карту Visa/MasterCard (P2P)

Этот метод для перевода из-за границы используют чаще всего – нужен полный номер карты и имя получателя латинскими буквами. Этот способ позволяет физическим лицам отправлять деньги непосредственно со своих счетов в местных банковских отделениях.

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