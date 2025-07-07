Греция ввела перерывы в работе из-за жары: какие услуги не будут работать и где

Власти Греции заявили, что ввели обязательные перерывы в работе в самых жарких частях страны. В некоторых регионах прогнозируют более +40 градусов тепла.

В понедельник, 7 июля, Министерство труда Греции ввело перерывы в работе для некоторых работников. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Greek City Times.

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Какие услуги будут работать с ограничениями

В связи с погодными условиями, Министерство труда выпустило приказ приостанавливать работу для физического труда на открытом воздухе с 12:00 до 17:00, в частности это касается служб доставки еды.

В эти часы курьерам запрещено пользоваться мотоциклами или велосипедами. Но они могут осуществлять доставку на транспортных средствах с кондиционером.

Секторы критической инфраструктуры должны внедрить меры для предотвращения теплового стресса работников, в частности откорректировать графики работы.

Работников частного сектора поощряют работать дистанционно там, где это возможно.

Преимущественно эти правила действуют в центральной Греции и еще на нескольких островах, где стоит сильная жара: Центральная Македония, Ионические острова, Западная Греция, Фессалия, Мессения, Самос и восточный Родос. В Афинах никаких чрезвычайных мер не вводили.

Согласно прогнозам, жара в Греции продлится до четверга.

К слову, меньше чем неделю назад на греческом острове Крит разгорелся масштабный лесной пожар. Власти эвакуировали более полутора тысяч человек.