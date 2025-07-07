В регионе ввели чрезвычайное положение. Жителям и туристам запрещено приближаться к кратеру ближе чем на 7 километров, пишет 24 Канал со ссылкой на AP.

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В Индонезии снова извергается Левотоби Лаки-Лаки

Вулкан Левотоби Лаки-Лаки, расположенный на высоте 1 584 метра на индонезийском острове Флорес, последний раз извергался 17 июня. Сначала извержение достигло высоты примерно 11 километров над вершиной, а по дальнейшим оценкам возросло до более 16 километров.

Во время сегодняшнего извержения столб пепла поднялся на высоту 18 километров, засыпав близлежащие деревни.



7 июля вулкан Левотоби Лаки-Лаки снова извергся / Фото из сети "X" Badan Geologi

Индонезийское геологическое агентство сообщило, что извержение также вызвало значительную лавину обжигающих газовых облаков, которые каскадом спустились со склонов вулкана.

Новое извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки: смотрите видео

При этом сообщений о жертвах пока что нет, но власти выпустили предупреждение как для жителей, так и для туристов, советуя им воздержаться от любой деятельности в радиусе 7 километров от кратера вулкана. Также настоятельно рекомендуется носить защитные маски для защиты от вулканического пепла.



В Индонезии ввели самый высокий уровень тревоги из-за извержения вулкана Левотоби / Фото из сети "X" Badan Geologi

После значительного извержения 18 июня Агентство по мониторингу вулканов страны повысило уровень тревоги до самого высокого – сейчас ничего не изменилось.