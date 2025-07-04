Шерпы, которые уже способны транспортировать примерно 20 килограммов мусора на человека, теперь получили 2 больших дрона SZ DJI Technology Co. Ожидается, что они упорядочат процесс уборки, облегчив команде решение проблемы отходов на горе, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Как происходит процесс уборки Эвереста

Недавно в лагере Эверест 1, расположенном на высоте 6 065 метров, была проведена операция по уборке с помощью дронов. Инициатива предусматривала транспортировку мусора к базовому лагерю, расположенного на 700 футов ниже.

Используя передовые технологии, дрон DJI FlyCart 30 был задействован для доставки веревок и лестниц на вершину. Шерпы закрепили на дроны мешки для мусора, что позволило им эффективно собрать и транспортировать накопленные отходы вниз с горы.



Дроны убирают Эверест / Фото Airlift Technology

С середины апреля до середины мая дроны непальской компании Airlift Technology "вывезли" около 280 килограммов мусора на склонах Эвереста. Опытный шерп, который поднимался на вершину 15 раз, выразил удовлетворение операцией, отметив, что около 70% мусора, собранного его командой, этого года было транспортировано дронами.

Эти современные китайские дроны стоимостью 70 000 долларов способны летать в экстремальных условиях, в том числе при температуре до минус 20 градусов по Цельсию и скорости ветра более 40 километров в час.

Однако, эксперты предостерегают, что дроны тоже имеют свои ограничения: они не могут добраться до высоких кемпингов, где воздух слишком разрежен для безопасного полета.

К слову, в начале 2025 года Непал резко поднял плату за восхождение на Эверест.