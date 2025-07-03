Их распространению поспособствовал рост температуры, связанный с изменением климата. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Сеул заполонили "жучки любви"

На этой неделе на видео, снятом на пешеходных тропах горы Кёнсан в Инчхоне, зафиксировали большие рои чернокрылых насекомых. Они окружили посетителей и покрыли деревья, перила и ступеньки.

Дело в том, что насекомые с научным названием Plecia longiforceps – "жучки любви" – имеют уникальный брачный ритуал. Во время этого процесса самцы и самки часто летают вместе, что символизирует их связь.

Как насекомые "атакуют" туристов: смотрите видео

Их популяция значительно увеличилась в летний период в столичном регионе Сеула – ранее они жили только в теплых климатических зонах. Это связано с повышением температуры.

Городская администрация Сеула обнаружила, что в прошлом году было примерно 9 296 жалоб на этих насекомых, тогда как в 2023 году их количество составляло 4 418. Видимо, этом году их станет гораздо больше, потому что как жители, так и туристы, недовольны.

Тем временем в Ботаническом саду Берлина раскрылся "трупный цветок".