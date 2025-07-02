По данным жандармерии, во время расследования причин пожара был задержан гражданин, по имени Озджан Ташхан. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на zamin.

Читайте также Над океаном в Португалии нависла "зловещая" туча, похожая на цунами: удивительные кадры

В Турции мужчина сжег лес из-за клеща

Власти Турции сообщили об аресте мужчины после значительного пожара. Следователи выяснили, что человек поджег подушку, пытаясь уничтожить клещей, а затем выбросил ее в сад.

Из-за сильного ветра огонь быстро распространился, и в конце концов охватил более 120 гектаров земли, задев как лесные, так и сельскохозяйственные угодья.

Муниципальные пожарные команды были оперативно направлены на место происшествия, используя для борьбы с пламенем как пожарную, так и строительную технику. В течение 2 часов пожарным удалось взять огонь под контроль.

В связи с инцидентом суд в Манисе вынес решение об аресте мужчины, ответственного за поджог.

Напомним, ранее в историческом районе Анталии – Калеичи – тоже случился масштабный пожар.