Пожар вспыхнул около 12:00 на улице Узун Чарши в квартале Сельчук района Муратпаша, передает 24 Канал со ссылкой на Milliyet.

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Что известно о пожаре в Анталии

Пламя охватило один отель и три торговых заведения. Огонь, поднимающийся в небо вместе с густым дымом, пытаются обуздать пожарные. Они интенсивно работают, чтобы не допустить распространения огня на другие здания в историческом районе.

Пожар в Калеичи: смотрите видео

Губернатор Анталии Хулуси Шахин сообщил, что пострадавших в результате пожара нет. Гости отеля эвакуированы. Возгорание локализовано. Его причины выясняются.

Что происходит в Калеичи: смотрите видео

Пламя охватило здания / Фото Haberturk

Отель и три торговых заведения горят в Анталии: смотрите видео

К слову, в январе 2025 года масштабный пожар охватил отель Grand Kartal в горнолыжном центре Kartalkaya, в результате чего погибли почти 80 человек.