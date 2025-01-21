Опустошительный пожар 21 января охватил отель Grand Kartal в горнолыжном центре Kartalkaya. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост в соцсети Х.
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Пожарная сигнализация не сработала
В результате пожара на курорте в провинции провинция Болу есть много раненых и погибших. По состоянию на 10:15 известно о 10 погибших, 32 раненых.
Ранее сообщалось о 6 погибших и 31 раненых. Кадры охваченного огнем курорта действительно ужасают. Отель серьезно пострадал из-за пожара.
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В сети пишут, что имела место халатность. В частности, пожарная сигнализация не срабатывала, системы пожаротушения и пожарных лестниц не было. Огонь охватил значительную территорию, поэтому пожар оказался масштабным.
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Кроме этого, в центре не было пожарной части, поэтому пришлось дольше ждать прибытия пожарных.