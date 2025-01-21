Спустошлива пожежа 21 січня охопила готель Grand Kartal у гірськолижному центрі Kartalkaya. Про це пише 24 Канал із посиланням на пост у соцмережі Х.

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Пожежна сигналізація не спрацювала

Внаслідок пожежі на курорті у провінції провінція Болу є багато поранених та загиблі. Станом на 10:15 відомо про 10 загиблих, 32 поранених.

Раніше повідомляли про 6 загиблих і 31 поранених. Кадри охопленого вогнем курорту справді жахають. Готель серйозно постраждав через пожежу.

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У мережі пишуть, що мала місце недбалість. Зокрема, пожежна сигналізація не спрацьовувала, системи пожежогасіння та пожежних сходів не було. Вогонь охопив значну територію, тож пожежа виявилась масштабною.

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Крім цього, у центрі не було пожежної частини, тому довелось довше чекати прибуття вогнеборців.