Так, у ніч проти 17 січня місцеві супротивники путінського режиму здійснили підпал, передає 24 Канал із посиланням на ГУР.

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Опір режиму Путіна

Відомо, що вогонь знищив дві вежі зв’язку поблизу Краснодара. Українська розвідка поділилися разючими кадрами диверсії.

Невідомі підпалили вежі зв'язку: дивіться відео

Спротив злочинній війні проти України всередині держави-агресора посилюється,

– зазначили у ГУР.

До слова, уночі 18 січня дрони ГУР атакували нафтобазу у Тульській області. Було щонайменше 10 влучних ударів по об'єкту, що постачає паливо окупаційній армії.

Раніше у день народження Буданова ГУР атакувало "РегіонТрансСервіс". Загалом було уражено 78 серверів і 211 робочих станцій. "РегіонТрансСервіс" є провідною компанією з обслуговування вантажних вагонів. Зокрема, вона забезпечує діяльність окупаційної армії.