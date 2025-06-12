Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yeni Şafak.
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Что известно о, вероятно, украинском дроне в Турции
Местные СМИ утверждают, что дрон выбросило на берег в Шиле, недалеко от Стамбула, около 12:30.
Подозрительный объект выбросило на берег в Шиле: смотрите видео
О находке сообщили в командование береговой охраны, после чего на место происшествия прибыл спецназ.
Объект, происхождение которого пока неизвестно, похож на камикадзе-дрон украинского производства, а механизм в нижней части похож на взрывное устройство,
– указывают журналисты.
Дрон передали на экспертизу саперам Военно-морских сил Турции.
Дрон, который обнаружили на пляже возле Стамбула / фото Yeni Şafak
Кстати, на днях в Турции заявили, что готовы работать над достижением прекращения огня и мира в Украине с участием Трампа. Интенсивные контакты в этом направлении продолжаются.