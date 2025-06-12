Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yeni Şafak.

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Що відомо про, ймовірно, український дрон у Туреччині

Місцеві ЗМІ стверджують, що дрон викинуло на берег у Шіле, недалеко від Стамбула, близько 12:30.

Підозрілий об'єкт викинуло на берег у Шіле: дивіться відео

Şile'de sahile vuran ve Ukrayna kamikaze dronuna benzeyen cisim paniğe neden oldu!



Cisimde patlayıcı olduğu iddia edildi! pic.twitter.com/wPvLVGPdNP — 12punto (@12puntocomtr) June 12, 2025

Про знахідку повідомили в командування берегової охорони, після чого на місце події прибув спецназ.

Об'єкт, походження якого поки що невідоме, схожий на камікадзе-дрон українського виробництва, а механізм у нижній частині схожий на вибуховий пристрій,

– вказують журналісти.

Дрон передали на експертизу саперам Військово-морських сил Туреччини.

Дрон, який виявили на пляжі біля Стамбула / фото Yeni Şafak

До речі, днями у Туреччині заявили, що готові працювати над досягненням припинення вогню та миру в Україні за участю Трампа. Інтенсивні контакти у цьому напрямку тривають.