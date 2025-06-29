Пожежа спалахнула близько 12:00 на вулиці Узун Чарши в кварталі Сельчук району Муратпаша, передає 24 Канал із посиланням на Milliyet.

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Що відомо про пожежу в Анталії

Полум'я охопило один готель і три торгові заклади. Вогонь, що здіймається в небо разом із густим димом, намагаються приборкати пожежники. Вони інтенсивно працюють, щоб не допустити поширення вогню на інші будівлі в історичному районі.

Пожежа в Калеїчі: дивіться відео

Губернатор Анталії Хулусі Шахін повідомив, що постраждалих внаслідок пожежі немає. Гостей готелю евакуйовано. Займання локалізовано. Його причини з'ясовуються.

Що відбувається в Калеїчі: дивіться відео

Полум'я охопило будівлі / Фото Haberturk

Готель і три торгові заклади горять в Анталії: дивіться відео

До слова, у січні 2025 року масштабна пожежа охопила готель Grand Kartal у гірськолижному центрі Kartalkaya, внаслідок чого загинули майже 80 людей.