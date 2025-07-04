Шерпи, які вже здатні транспортувати приблизно 20 кілограмів сміття на людину, тепер отримали 2 великі дрони SZ DJI Technology Co. Очікується, що вони впорядкують процес прибирання, полегшивши команді розв'язання проблеми відходів на горі, розповідає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також Атакують і не дають проходу: туристам популярної столиці псують відпочинок "жучки кохання"

Як відбувається процес прибирання Евересту

Нещодавно в таборі Еверест 1, розташованому на висоті 6 065 метрів, була проведена операція з прибирання за допомогою дронів. Ініціатива передбачала транспортування сміття до базового табору, розташованого на 700 футів нижче.

Використовуючи передові технології, дрон DJI FlyCart 30 був залучений для доставки мотузок і драбин на вершину. Шерпи закріпили на дрони мішки для сміття, що дозволило їм ефективно зібрати й транспортувати накопичені відходи вниз з гори.



Дрони прибирають Еверест / Фото Airlift Technology

З середини квітня до середини травня дрони непальської компанії Airlift Technology "вивезли" близько 280 кілограмів сміття на схилах Евересту. Досвідчений шерп, який підіймався на вершину 15 разів, висловив задоволення операцією, зазначивши, що близько 70% сміття, зібраного його командою, цього року було транспортовано дронами.

Ці сучасні китайські дрони вартістю 70 000 доларів здатні літати в екстремальних умовах, в тому числі при температурі до мінус 20 градусів за Цельсієм і швидкості вітру понад 40 кілометрів на годину.

Однак, експерти застерігають, що дрони теж мають свої обмеження: вони не можуть дістатися до високих кемпінгів, де повітря надто розріджене для безпечного польоту.

До слова, на початку 2025 року Непал різко підняв плату за сходження на Еверест.