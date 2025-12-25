Проехать границу можно быстрее: в ГПСУ анонсировали приятные изменения для путешествующих поездом

Украинские пассажиры вскоре смогут проходить пограничный контроль еще быстрее. Уже сейчас в некоторых поездах "Укрзализныци" документы проверяют во время движения без остановок, а с начала 2026 года такая практика распространится на большее количество поездов.

Об этом в интервью для РБК-Украина сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает 24 Канал.

В каких поездах документы будут проверять без остановок?

На сегодня ускоренный контроль во время движения действует в поездах "Интерсити", курсирующих в Польшу. По словам Демченко, с нового года система распространится еще на девять пар поездов, то есть на 18 подвижных составов в целом, следующих на выезд и въезд.

Первыми режим ускоренного контроля испытают в поездах "Киев – Перемышль" и "Киев – Хелм". Впоследствии система будет распространена на все определенные маршруты после успешного тестирования пограничниками, таможенниками и "Укрзализныцей".

Согласно решению правительства, ускоренный пограничный контроль будет касаться:

10 поездов в направлении Перемышля;

4 пары поездов (8 составов) в направлении Хелма.

Эта новация позволит пассажирам экономить время на границе и сделает поездки в Польшу более удобными и предсказуемыми.



Пограничный контроль в поезде / Фото "Суспільне"

Без какого важного документа украинцев не пустят в Польшу?

Как пишет Visit Ukraine, украинцы, которые путешествуют за границу, должны иметь медицинскую страховку, иначе могут столкнуться с отказом во въезде. Для путешествий продолжительностью 3 – 30 дней достаточно стандартного туристического страхового полиса, который покрывает:

неотложную медицинскую помощь;

госпитализацию;

оперативные вмешательства;

транспортировку в больницу;

репатриацию в случае смерти.

