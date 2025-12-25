Проехать границу можно быстрее: в ГПСУ анонсировали приятные изменения для путешествующих поездом
- С начала 2026 года документы в поездах "Укрзализныци" будут проверять во время движения без остановок.
- Для въезда в Польшу украинцам нужна медицинская страховка, иначе им могут отказать во въезде.
Украинские пассажиры вскоре смогут проходить пограничный контроль еще быстрее. Уже сейчас в некоторых поездах "Укрзализныци" документы проверяют во время движения без остановок, а с начала 2026 года такая практика распространится на большее количество поездов.
Об этом в интервью для РБК-Украина сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает 24 Канал.
В каких поездах документы будут проверять без остановок?
На сегодня ускоренный контроль во время движения действует в поездах "Интерсити", курсирующих в Польшу. По словам Демченко, с нового года система распространится еще на девять пар поездов, то есть на 18 подвижных составов в целом, следующих на выезд и въезд.
Первыми режим ускоренного контроля испытают в поездах "Киев – Перемышль" и "Киев – Хелм". Впоследствии система будет распространена на все определенные маршруты после успешного тестирования пограничниками, таможенниками и "Укрзализныцей".
Согласно решению правительства, ускоренный пограничный контроль будет касаться:
- 10 поездов в направлении Перемышля;
- 4 пары поездов (8 составов) в направлении Хелма.
Эта новация позволит пассажирам экономить время на границе и сделает поездки в Польшу более удобными и предсказуемыми.
Пограничный контроль в поезде / Фото "Суспільне"
Без какого важного документа украинцев не пустят в Польшу?
Как пишет Visit Ukraine, украинцы, которые путешествуют за границу, должны иметь медицинскую страховку, иначе могут столкнуться с отказом во въезде. Для путешествий продолжительностью 3 – 30 дней достаточно стандартного туристического страхового полиса, который покрывает:
- неотложную медицинскую помощь;
- госпитализацию;
- оперативные вмешательства;
- транспортировку в больницу;
- репатриацию в случае смерти.
На границе с какими странами сейчас самые большие очереди?
- Самые большие очереди на границе Украины с ЕС фиксируются с Польшей, где приходится примерно 50% пассажиропотока.
- Пассажиропоток растет из-за новогодне-рождественского периода, и 21 декабря границу пересекли почти 155 тысяч граждан, с большинством на въезд в Украину.