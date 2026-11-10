"Огромная конкуренция": украинка поделилась советами по поиску работы в Германии

Украинка, переехавшая в Германию, рассказала, что найти работу в немецкой компании – вполне реально, даже если у вас нет хорошего знания языка. Для этого она советует соблюдать несколько правил при поиске работы.

Поиск работы за рубежом может оказаться довольно сложной задачей – но после того, как украинке удалось устроиться в немецкую компанию, она извлекла для себя несколько ценных уроков, а впоследствии поделилась ими в своем блоге в TikTok.

Как найти работу в Германии?

Первое, что советует украинка, – это не использовать для поиска работы только популярные сайты, такие как Stepstone и Indeed.

Это, конечно, хорошие платформы, но там огромная конкуренция. Поэтому советую также искать вакансии на официальном сайте Bundesagentur für Arbeit и непосредственно на сайтах компаний,

– поделилась блогерша.

Также девушка советует создавать резюме в Word. Она объясняет это тем, что многие компании в Германии используют ATS-системы для обработки резюме, и поэтому в приоритет нужно ставить простое и понятное оформление.

Украинка рассказала о поиске работы в Германии: смотрите видео

Но останавливаться на одной версии резюме украинка не советует: вместо этого лучше подготовить 3–4 варианта под разные группы вакансий и делать акцент именно на релевантном опыте. А вот сопроводительное письмо вообще стоит адаптировать под каждую конкретную вакансию.

Девушка также рекомендует не отбрасывать сразу вариант стажировки.

Существует миф, что стажировки в Германии неоплачиваемые, но это не так. Например, одна из моих стажировок длилась целый год, и все это время я получала полноценную зарплату,

– рассказала украинка.

Сама девушка во время поиска работы ставила перед собой цель найти ее как можно быстрее, и поэтому приняла решение расширить географию поиска. В заключение украинка советует не ждать, пока немецкий станет идеальным, а также подавать заявки на вакансии, даже если вы не соответствуете полностью всем требованиям.