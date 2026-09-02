В этих городах Польши проще всего найти работу: уровень безработицы рекордно низкий

Уровень безработицы в Польше значительно различается в зависимости от города. Поэтому перед переездом украинцам следует учесть этот нюанс.

Как для беженцев, так и для украинцев, отправляющихся в Польшу на заработки, поиск работы в этой стране имеет огромное значение. В новом исследовании был проанализирован уровень безработицы в 16 крупнейших городах страны, пишет InPoland.

В каких городах Польши проще всего найти работу?

Лучшая ситуация с трудоустройством сохраняется в Варшаве – столица страны имеет один из самых низких уровней безработицы среди всех проанализированных городов. По состоянию на конец июня 2026 года этот показатель составляет всего 1,6% – следовательно, Варшаву и впредь можно считать крупнейшим экономическим центром страны.

Именно здесь расположены головные офисы больших компаний из сферы услуг, финансов, торговли и технологий, а также больших предприятий. В этом городе проблем с поиском работы практически не возникает.

Следующие 9 городов в рейтинге выглядят так:

Познань;

Катовице;

Вроцлав;

Краков;

Быдгощ;

Ольштин;

Ополе;

Гданьск;

Щецин.

По состоянию на 2025 год Польша оставалась одной из стран Европейского Союза с самым низким уровнем безработицы – более низкие показатели зафиксированы лишь на Мальте и в Словении. Для сравнения: средний уровень безработицы в ЕС составляет 5,9%, а в Польше – всего 3,2%.

При этом сложнее всего найти работу в Подкарпатском воеводстве, а проще всего – в Великопольском воеводстве.

Какие зарплаты в Польше?

Заработные платы также могут сильно колебаться в зависимости от региона, но по состоянию на начало 2025 года в среднем после уплаты налогов работник получает 6201 злотый. Таким образом, в евро зарплата составляет 1452, а в долларах – 1640.

По данным аналитических центров, большинство украинцев довольны своим доходом в Польше и даже имеют возможность откладывать часть средств, пишет Gremi Personal.