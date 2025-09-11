"Люди уезжают в никуда": украинка рассказала о поиске работы и жилья в Нидерландах
- Украинцы в Нидерландах получают временную защиту, что позволяет жить, учиться и работать, но найти работу и жилье непросто.
- Рекомендуется сначала оформить документы, потом искать работу, а уже после этого - жилье, избегать услуг советников, которые обещают быстрые решения.
Украинка, живущая в Нидерландах, поделилась советами о том, как искать в стране жилье и работу –и все может оказаться совсем не так просто, как кажется.
По словам украинки, найти что работу, что жилье в Нидерландах непросто, и какого-то универсального "рецепта", который бы помог, не существует, сообщает 24 Канал со ссылкой на antonyuk_28.
Как искать жилье и работу в Нидерландах?
Первое, что заметила украинка – это то, что в Европе украинцы получают не статус беженца, а временную защиту. И это очень разные вещи, ведь временная защита дает право не только жить в стране, но и учиться и работать.
Во-вторых, никто никак не может вам сказать, куда вам ехать и как вам жить и работать. Это очень много факторов, – поделилась украинка.
Она объяснила, что дать однозначный ответ на вопрос, как найти жилье или работу за рубежом, практически невозможно. Все эти знания приобретаются с опытом, ведь все люди "приезжают в никуда" и уже на месте разбираются.
Украинка рассказала о поиске жилья и работы в Нидерландах: смотреть видео
А вот поиски жилья, по словам украинки, это уже совсем другая история. Найти жилье в Нидерландах очень непросто – и особенно сразу же после переезда из Украины, когда еще нет работы. Очень часто даже люди, которые уже оформили все документы и работают, не могут снять жилье.
Не ищите советов, каких-то советников, которые вам будут продавать что-то – документы, работу. Такие люди ничего вам не дадут. Здесь ничего не дается,
– добавила женщина.
Она убеждена, что все стоит делать постепенно – сначала приехать в страну и оформить документы. После этого стоит искать работу, а уже тогда – жилье.
