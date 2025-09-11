"Люди їдуть в нікуди": українка розповіла про пошук роботи та житла в Нідерландах
- Українці в Нідерландах отримують тимчасовий захист, що дозволяє жити, навчатися та працювати, але знайти роботу та житло непросто.
- Рекомендується спочатку оформити документи, потім шукати роботу, а вже після цього - житло, уникати послуг радників, які обіцяють швидкі рішення.
Українка, що живе у Нідерландах, поділилася порадами щодо того, як шукати у країні житло та роботу – і все може виявитися зовсім не так просто, як здається.
За словами українки, знайти що роботу, що житло в Нідерландах непросто, і якогось універсального "рецепту", який би допоміг, не існує, повідомляє 24 Канал з посиланням на antonyuk_28.
Як шукати житло та роботу у Нідерландах?
Перше, що зауважила українка – це те, що у Європі українці отримують не статус біженця, а тимчасовий захист. І це дуже різні речі, адже тимчасовий захист дає право не тільки жити в країні, але й навчатися та працювати.
По-друге, ніхто ніяк не може вам сказати, куди вам їхати і як вам жити та працювати. Це дуже багато факторів, – поділилася українка.
Вона пояснила, що дати однозначну відповідь на запитання, як знайти житло чи роботу за кордоном, практично неможливо. Всі ці знання набуваються з досвідом, адже всі люди "приїжджають в нікуди" і вже на місці розбираються.
Українка розповіла про пошук житла та роботи в Нідерландах: дивитися відео
А ось пошуки житла, за словами українки, це вже зовсім інша історія. Знайти житло в Нідерландах дуже непросто – і особливо одразу ж після переїзду з України, коли ще немає роботи. Дуже часто навіть люди, які вже оформили усі документи та працюють, не можуть винайняти житло.
Не шукайте порад, якихось радників, які вам будуть продавати щось – документи, роботу. Такі люди нічого вам не дадуть. Тут нічого не дається,
– додала жінка.
Вона переконана, що все варто робити поступово – спершу приїхати у країну та оформити документи. Після цього варто шукати роботу, а вже тоді – житло.
