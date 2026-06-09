В финском отеле устроили "охоту за сокровищами": спрятали золотой слиток на 20 000 евро

В некоторых частях Финляндии можно наблюдать необычное явление, которое называется "полуночное солнце". В это время года солнце остается видимым все сутки, едва опускаясь за горизонт.

Если вы хотели когда-то увидеть полуночное солнце, лучшего времени, чем сейчас, не найти: один популярный отель в Финляндии заманивает гостей не только уникальным природным явлением, но и настоящей охотой за сокровищами. На территории комплекса спрятали слиток золота стоимостью в 20 000 евро, пишет Euronews.

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Что известно об охоте за сокровищами в Финляндии?

Леви, горнолыжный курорт в финской Лапландии, этим летом устраивает настоящую охоту за сокровищами: на территории комплекса спрятали слиток золота стоимостью в 20 000 евро. Уже с 18 июня посетители получат целый ряд подсказок, которые проведут их через Леви в поисках сокровища.

Каждая подсказка будет выводить к достопримечательностям города – пешеходных и велосипедных маршрутов, развлечений. Теоретически золотой слиток можно найти в любой момент, но каждая подсказка должна облегчить поиск. Последняя из них появится 22 августа.

Леви известен, прежде всего, своей зимой, но северное лето многим до сих пор неизвестно. Мы хотим дать путешественникам новую причину посетить Леви, когда солнце никогда не заходит, а горный ландшафт раскрывает совсем другую сторону себя,

– сказал Сату Песонен, генеральный директор Visit Levi.

Эту охоту за сокровищами организовали совместно с Agnico Eagle Finland – золотодобывающей компанией из Киттиля. Для того, чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на веб-сайте курорта.

Что еще интересного стоит посетить в Финляндии?

Охота за золотом – это не единственная интересная программа, что состоится в стране в этом году. В Финляндии также готовы заплатить 16 людям, что согласятся пробовать национальную кухню. Сейчас финские блюда не очень известны в Европе, но в стране намерены это изменить, поэтому любители-дегустаторы смогут отправиться в настоящее кулинарное путешествие и попробовать самую интересную еду из каждого региона.

Для того, чтобы принять участие в программе, нужно снять короткое видео в тикток и заполнить анкету.