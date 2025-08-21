Власти города Полиньяно-а-Маре, который известен своей прибрежной красотой, выпустили строгое предупреждение для туристов об опасности прыжков со скалы. Это сообщение было сделано после трагического случая.

Людей призывают воздержаться от того, что называют "безрассудным" поведением, чтобы обеспечить безопасность всех посетителей живописного городка.

Почему город в Италии призывает туристов не прыгать со скал?

В минувшие выходные произошел трагический случай: 23-летний Франческо Ароника из Сицилии умер в местной больнице от травмы головы, полученной в результате удара о скалу. Инцидент произошел, когда он прыгал с выступа скалы Лама Моначиле в Полиньяно-а-Маре.

Местные власти указали на социальные сети и опрометчивое поведение некоторых туристов как на факторы, способствовавшие инциденту.



Полиньяно-а-Маре призывает туристов не прыгать со скал / Фото alongdustyroads

Дело в том, что ежегодно в июне в городе проходит этап чемпионата Red Bull Cliff Diving World Series, где профессиональные дайверы погружаются в море с высоких скал. Однако, некоторые туристы, вдохновленные видеозаписями этого адреналинового события, пытаются повторить смелые погружения – часто, к сожалению, с неутешительным результатом.

Пусть это станет для всех молодых людей уроком: жизнь – хрупкий дар, и достаточно мгновения, чтобы изменить это навсегда,

– заявила председатель городского совета Анна де Донато.

Также добавила, что нужно больше осознанности, больше осторожности, больше уважения к себе и своей жизни.

