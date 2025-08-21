Влада міста Поліньяно-а-Маре, яке відоме своєю прибережною красою, випустила суворе попередження для туристів про небезпеку стрибків зі скелі. Це повідомлення було зроблено після трагічного випадку.

Людей закликають утриматися від того, що називають "нерозважливою" поведінкою, щоб забезпечити безпеку всіх відвідувачів мальовничого містечка. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Independent.

Читайте також "Перлина" Італії повне розчарування, – туристка про озеро Комо, куди нізащо не повернеться

Чому місто в Італії закликає туристів не стрибати зі скель?

Минулих вихідних стався трагічний випадок: 23-річний Франческо Ароніка з Сицилії помер у місцевій лікарні від травми голови, отриманої в результаті удару об скелю. Інцидент стався, коли він стрибав з виступу скелі Лама Моначіле в Поліньяно-а-Маре.

Місцева влада вказала на соціальні мережі та необачну поведінку деяких туристів як на фактори, що сприяли інциденту.



Поліньяно-а-Маре закликає туристів не стрибати зі скель / Фото alongdustyroads

Річ у тім, що щороку в червні в місті проходить етап чемпіонату Red Bull Cliff Diving World Series, де професійні дайвери занурюються в море з високих скель. Однак, деякі туристи, натхненні відеозаписами цієї адреналінової події, намагаються повторити сміливі занурення – часто, на жаль, з невтішним результатом.

Нехай це стане для всіх молодих людей уроком: життя – крихкий дар, і достатньо миті, щоб змінити це назавжди,

– заявила голова міської ради Анна де Донато.

Також додала, що потрібно більше усвідомленості, більше обережності, більше поваги до себе та свого життя.

Теж цікаво: чому люди випадають з круїзних лайнерів. З 2000 року з круїзних лайнерів випало 422 пасажири та члени екіпажу.