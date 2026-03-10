Никакого возврата денег: Airbnb заставляет туристов платить за номера на Ближнем Востоке
- Airbnb не возвращает средства за бронирование, если объект расположен в другом регионе, даже в случае войны.
- Вайнер получила возмещение только после вмешательства медиа, несмотря на то, что не могла воспользоваться бронированием из-за военной ситуации.
Из-за конфликта на Ближнем Востоке немало запланированных путешествий сорвались – Впрочем, даже за несостоявшуюся поездку путешественникам придется платить.
После начала военной операции Израиля и США в Иране немало туристов, оказавшихся на тот момент в Персидском заливе, не смогли вовремя вернуться домой. В то же время тысячи путешественников лихорадочно отменяли собственные поездки – только чтобы обнаружить, что деньги им не вернут, пишет Business Insider.
Какую политику Airbnb имеет на случай войны?
Многие, бронирующие Airbnb даже не подозревают, что компания имеет продуманный алгоритм действий на случай, если в регионе начнется война. И эта политика очень не нравится туристам – ведь означает, что платить за номер придется даже в случае, если нет никакого шанса им воспользоваться.
Например, Мария Вайнер должна была лететь из Израиля в Бостон, чтобы навестить близких. В результате она оказалась в затяжном споре со службой поддержкой Airbnb – после попытки отменить бронирование в Бостоне, за которое она уже заплатила 800 долларов, агент проявил сочувствие, но отказался вернуть деньги.
Наша политика в отношении крупных чрезвычайных ситуаций действует для регионов мира, которые испытали проблемы, охватываемые этой политикой, таких как военные действия или закрытие воздушного пространства. Это означает, что гости, которые имеют соответствующее бронирование в одном из этих регионов, могут отменить его и получить возврат средств, а хозяева могут отменить его без последствий. Следует уточнить, что именно объявление должно находиться в пораженном регионе,
– заявили представители Airbnb.
Поэтому несмотря на то, что Вайнер не имела возможности вылететь из Израиля, она все же не соответствовала условиям возврата средств, ведь бронирование оформлено в другом регионе. Полное возмещение средств удалось получить только после того, как медиа связались с Airbnb для комментариев, пишет AOL.
Сама женщина советует проявлять настойчивость в возврате денег за бронирование.
Что еще следует знать туристам?
