Поляки массово возвращаются в Польшу из Германии: что происходит

В 2024 году впервые за 25 лет больше поляков выехали из Германии в Польшу, чем наоборот. По данным статистики, 88 388 граждан Польши покинули Германию, тогда как в Германию прибыло 76 320 человек. Эксперты называют этот показатель поворотным моментом в истории польской трудовой миграции.

Больше о ситуации, которая сложилась, – расскажет 24 Канал со ссылкой на InPoland.

Что известно о поляках в Польше?

В течение десятилетий Германия оставалась символом экономического процветания и стабильности, привлекая сотни тысяч поляков в поисках лучшей жизни. Сейчас в стране проживает более 860 тысяч польских граждан, а люди с польскими корнями составляют примерно 2,2 миллиона человек.

Поляки считаются одной из лучше всего интегрированных групп мигрантов и работают в сферах, где не хватает местных кадров:

уход за пожилыми людьми,

уборка,

инженерия,

медицина.

Почему поляки возвращаются в Польшу?

Однако статистические данные свидетельствуют, что количество возвращений в Польшу растет с 2022 года. А опрос Института исследований рынка труда и профессионального образования (IAB), которое цитирует издание DW, показывают, что большинство поляков рассматривают возможность выезда из Германии чаще, чем представители других национальностей.

Основной причиной называют ухудшение экономической ситуации в Германии. В то же время возвращение в Польшу обусловлено не только финансовыми причинами. Среди проблем, с которыми сталкиваются поляки в Германии:

чрезмерная бюрократия (38%),

дискриминация (17%),

сложности с признанием профессиональной квалификации.

Некоторые отмечают ограниченные возможности для карьерного роста и невысокий социальный статус работников из Восточной Европы.



Почему поляки возвращаются в Польшу / Фото Unsplash

А как насчет состояния немецкой и польской экономик?

Эксперты подчеркивают, что экономическая разница между Польшей и Германией значительно сократилась. Польская экономика демонстрирует динамичный рост, повышаются зарплаты и расширяются возможности для обучения. Германия уже не является столь привлекательной для поляков, как это было 10 – 15 лет назад.

Кроме того, многие польские мигранты чувствуют отсутствие "культуры гостеприимства" и интеграции в немецком обществе. Несмотря на свободу передвижения работников, которая действует с 2011 года, немало поляков продолжают работать на низкооплачиваемых или временных должностях, иногда даже нелегально, и не чувствуют себя полноценной частью местной жизни.

Что будет с украинцами в Германии?

Как известно, в Германии проживают более 320 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, но их депортация из-за уклонения от мобилизации не является обязательной для страны. Депортация возможна только для лиц без действующего вида на жительство, и только по официальному запросу Украины, если против лица открыто уголовное производство.