Поляки массово возвращаются в Польшу из Германии: что происходит
- В 2024 году больше поляков выехали из Германии в Польшу, чем наоборот, что стало поворотным моментом в истории польской трудовой миграции.
- Основными причинами возвращения являются ухудшение экономической ситуации в Германии, чрезмерная бюрократия, дискриминация и ограниченные возможности для карьерного роста.
В 2024 году впервые за 25 лет больше поляков выехали из Германии в Польшу, чем наоборот. По данным статистики, 88 388 граждан Польши покинули Германию, тогда как в Германию прибыло 76 320 человек. Эксперты называют этот показатель поворотным моментом в истории польской трудовой миграции.
Что известно о поляках в Польше?
В течение десятилетий Германия оставалась символом экономического процветания и стабильности, привлекая сотни тысяч поляков в поисках лучшей жизни. Сейчас в стране проживает более 860 тысяч польских граждан, а люди с польскими корнями составляют примерно 2,2 миллиона человек.
Поляки считаются одной из лучше всего интегрированных групп мигрантов и работают в сферах, где не хватает местных кадров:
- уход за пожилыми людьми,
- уборка,
- инженерия,
- медицина.
Почему поляки возвращаются в Польшу?
Однако статистические данные свидетельствуют, что количество возвращений в Польшу растет с 2022 года. А опрос Института исследований рынка труда и профессионального образования (IAB), которое цитирует издание DW, показывают, что большинство поляков рассматривают возможность выезда из Германии чаще, чем представители других национальностей.
Основной причиной называют ухудшение экономической ситуации в Германии. В то же время возвращение в Польшу обусловлено не только финансовыми причинами. Среди проблем, с которыми сталкиваются поляки в Германии:
- чрезмерная бюрократия (38%),
- дискриминация (17%),
- сложности с признанием профессиональной квалификации.
Некоторые отмечают ограниченные возможности для карьерного роста и невысокий социальный статус работников из Восточной Европы.
Почему поляки возвращаются в Польшу / Фото Unsplash
А как насчет состояния немецкой и польской экономик?
Эксперты подчеркивают, что экономическая разница между Польшей и Германией значительно сократилась. Польская экономика демонстрирует динамичный рост, повышаются зарплаты и расширяются возможности для обучения. Германия уже не является столь привлекательной для поляков, как это было 10 – 15 лет назад.
Кроме того, многие польские мигранты чувствуют отсутствие "культуры гостеприимства" и интеграции в немецком обществе. Несмотря на свободу передвижения работников, которая действует с 2011 года, немало поляков продолжают работать на низкооплачиваемых или временных должностях, иногда даже нелегально, и не чувствуют себя полноценной частью местной жизни.
Что будет с украинцами в Германии?
