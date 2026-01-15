Поляки масово повертаються до Польщі з Німеччини: що відбувається

У 2024 році вперше за 25 років більше поляків виїхали з Німеччини до Польщі, ніж навпаки. За даними статистики, 88 388 громадян Польщі залишили Німеччину, тоді як до Німеччини прибуло 76 320 осіб. Експерти називають цей показник поворотним моментом в історії польської трудової міграції.

Що відомо про поляків у Польщі?

Протягом десятиліть Німеччина залишалася символом економічного процвітання та стабільності, приваблюючи сотні тисяч поляків у пошуках кращого життя. Наразі в країні проживає понад 860 тисяч польських громадян, а люди з польським корінням становлять приблизно 2,2 мільйона осіб.

Поляки вважаються однією з найкраще інтегрованих груп мігрантів і працюють у сферах, де не вистачає місцевих кадрів:

догляд за людьми похилого віку,

прибирання,

інженерія,

медицина.

Чому поляки повертаються до Польщі?

Однак статистичні дані свідчать, що кількість повернень до Польщі зростає з 2022 року. А опитування Інституту досліджень ринку праці та професійної освіти (IAB), яке цитує видання DW, показують, що більшість поляків розглядають можливість виїзду з Німеччини частіше, ніж представники інших національностей.

Основною причиною називають погіршення економічної ситуації в Німеччині. Водночас повернення до Польщі зумовлене не лише фінансовими причинами. Серед проблем, з якими стикаються поляки в Німеччині:

надмірна бюрократія (38%),

дискримінація (17%),

складнощі з визнанням професійної кваліфікації.

Дехто відзначає обмежені можливості для кар'єрного зростання та невисокий соціальний статус працівників зі Східної Європи.



Чому поляки повертаються до Польщі / Фото Unsplash

А як щодо стану німецької та польської економік?

Експерти підкреслюють, що економічна різниця між Польщею та Німеччиною значно скоротилася. Польська економіка демонструє динамічне зростання, підвищуються зарплати та розширюються можливості для навчання. Німеччина вже не є настільки привабливою для поляків, як це було 10 – 15 років тому.

Крім того, багато польських мігрантів відчувають відсутність "культури гостинності" та інтеграції у німецькому суспільстві. Попри свободу пересування працівників, яка діє з 2011 року, чимало поляків продовжують працювати на низькооплачуваних або тимчасових посадах, іноді навіть нелегально, і не почуваються повноцінною частиною місцевого життя.

Що буде з українцями у Німеччині?

Як відомо, у Німеччині проживають понад 320 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 60 років, але їх депортація через ухилення від мобілізації не є обов'язковою для країни. Депортація можлива лише для осіб без чинного дозволу на проживання, і лише за офіційного запиту України, якщо проти особи відкрито кримінальне провадження.