Поляки в рекордных объемах скупают недвижимость в этой стране ЕС: получают большую прибыль

Несмотря на рост цен на недвижимость в Европе, поляки все чаще приобретают недвижимость в одной из стран ЕС – а именно в Испании. Только с начала этого года граждане Польши приобрели там 3358 объектов.

Только в третьем квартале 2026 года граждане Польши приобрели в Испании 1089 домов и квартир – а это самый высокий показатель за всю историю, пишет InPoland.

Почему поляки скупают недвижимость в Испании?

В третьем квартале польские покупатели совершили 4,19% покупок от общего количества иностранных инвестиций – и так заняли восьмое место по количеству сделок, заключенных иностранцами.

Особой популярностью среди поляков пользуется регион Андалусия – в прошлом году граждане Польши заняли шестое место среди иностранных покупателей недвижимости в этом регионе. Их доля была несколько меньше, чем у инвесторов из Бельгии и Германии.

Особенно заметны инвесторы из Польши и на популярных курортах Коста-дель-Соль. В Эстепоне на них приходилось практически 10% сделок, заключенных иностранными покупателями. А в Марбелье поляки заняли четвертое место. И, по словам польских экспертов, испанский рынок недвижимости характеризуется более частой сменой владельцев жилья, чем польский.

Часто в течение последних нескольких лет поляки перепродают приобретенную недвижимость и таким образом получают прибыль в 20–30%. Впрочем, далеко не все инвестиции выгодны: несмотря на то, что цены в Испании растут, продать ранее приобретенное жилье удается не всегда.

В период с 2020 по 2025 год граждане Польши приобрели в Испании 15 000 квартир и домов.