Поляки рекордно скуповують нерухомість у цій країні ЄС: отримують великі прибутки

Лише у третьому кварталі 2026 року громадяни Польщі придбали в Іспанії 1089 будинків та квартир – а це найвищий показник за всю історію, пише InPoland.

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Чому поляки скуповують нерухомість в Іспанії?

У третьому кварталі польські покупці здійснили 4,19% покупок від загальної кількості іноземних інвестицій – і так посіли восьме місце за кількістю угод, укладених іноземцями.

Особливою популярністю серед поляків користується регіон Андалусія – торік громадяни Польщі посіли шосте місце серед іноземних покупців нерухомості там. Їхня частка була дещо меншою, ніж в інвесторів з Бельгії та Німеччини.

Особливо помітні інвестори з Польщі й на популярних курортах Коста-дель-Соль. В Естепоні на них припадало практично 10% угод, укладених іноземними покупцями. А в Марбельї поляки посіли четверте місце. І, за словами польських експертів, іспанський ринок нерухомості характеризується частішою зміною власників житла, ніж польський.

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Часто протягом останніх кількох років поляки перепродають придбану нерухомість, і таким чином отримують прибуток у 20 – 30%. Втім, далеко не всі інвестиції вигідні: попри те, що ціни в Іспанії ростуть, продати раніше придбане житло вдається не завжди.

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У період з 2020 по 2025 рік громадяни Польщі придбали в Іспанії 15 000 квартир і будинків.