Польша изменила условия для иностранных студентов: Дуда подписал закон

В конце апреля Сенат Польши принял закон о выдаче студенческих виз иностранцам. Анджей Дуда уже его подписал.

Цель изменений – ограничить использование студенческих виз иностранцами, которые получают их не с целью обучения, а для работы или поездок в другие страны Шенгена. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на inPoland.

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Новые правила выдачи студенческих виз в Польше

Согласно новым правилам, при поступлении иностранец должен знать польский язык хотя бы на базовом уровне.

То есть абитуриент должен будет предъявить документ, подтверждающий знание языка по крайней мере на уровне B2.

Зато ректор университета обязан немедленно сообщить консулу, который выдал визу, если иностранец не начал обучение в данном учебном заведении.

Кроме этого, Польша ввела лимит на прием иностранных студентов. Количество поступающих-иностранцев в университете не может превышать 50% от общего количества студентов заведения.

Важно. Вузам, где уже есть более 50% иностранных студентов, запрещено принимать иностранцев, пока это количество не снизится до 50%.

Также в Польше создадут реестр иностранцев, которые принимаются на обучение и докторантуру. Он будет содержать: личные данные, номер PESEL, а при его отсутствии – номер документа, удостоверяющего личность, страну рождения, информацию о вступлении в обучение или докторантуру и информацию о том, имеет ли такое лицо Карту поляка.