Были закрыты несколько лет: Польша внезапно открыла 2 КПП на границе с Беларусью

В ночь на 17 ноября Польша возобновила работу двух пунктов пропуска на границе с Беларусью – в Кузнице и Бобровниках, которые не работали соответственно 4 и более 2,5 лет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.

Смотрите также Пункт пропуска "Дяковцы" возобновил работу: в чем была проблема

Почему КПП были закрыты?

Пункт пропуска "Кузница" был заблокирован почти 4 года – после начала миграционного кризиса, спровоцированного режимом Александра Лукашенко, который организованно переправлял мигрантов к границам ЕС.

А переход в Бобровниках закрыли более 2,5 лет назад – после приговора белорусскому активисту польской общины Анджею Почобуту, что вызвало жесткую реакцию Варшавы.

Живете за кордоном й збираєтеся на море з українським туроператором? Оплатіть мандрівку, скориставшись додатком для грошових переказів TransferGo. Вигідно, зрозуміло й майже зі швидкістю світла.

По данным СМИ, еще до официального возобновления работы вблизи Бобровников образовалась очередь длиной 4 – 5 километров. Местные предприниматели накануне призвали правительство как можно быстрее открыть границу, заявляя о "значительных экономических потерях" из-за длительного блокирования движения.

Пункт пропуска "Кузница": смотрите карту

Какие правила пересечения действуют сейчас?

После открытия КПП будут действовать обновленные ограничения:

Кузница – только для легковых автомобилей.

Бобровники – для легковых авто, автобусов и грузовиков.

К этому времени на польско-белорусской границе работали только 2 из 6 пунктов пропуска. А во время российско-белорусских учений "Запад-2025" граница вообще была полностью заблокирована.

Что этому предшествовало?

Как отмечает Polskie Radio, решение открыть два пункта пропуска приняли после длительных консультаций между польским правительством, местными властями и бизнес-сообществом. По данным официальных сообщений, предпринимательское сообщество Подляского воеводства неоднократно подчеркивало критически важное значение границы для экономики региона. Закрытие КПП повлекло значительные экономические потери среди компаний, зависящих от трансграничной торговли, туристов и грузоперевозок.

Что известно о миграционном кризисе?

Белорусские власти в 2021 году начали организованный процесс доставки мигрантов с Ближнего Востока, Африки и Азии до границы с Польшей. Им упрощали выдачу виз, обеспечивали авиаперелеты в Минск, после чего группами отвозили к польской, литовской и латвийской границам. Там мигрантов подводили непосредственно к пограничным заграждениям и подталкивали к незаконному пересечению границы.