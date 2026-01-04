Неприятный сюрприз с нового года: Польша резко подняла цены на консульские сборы

С начала января 2026 года Министерство иностранных дел Польши ввело новые, более высокие тарифы на консульские услуги. Изменения касаются всех польских консульств в мире и охватывают оформление виз, паспортов, нотариальных действий и ряда дополнительных процедур.

Большинство ставок не пересматривались более 10 лет, а некоторые оставались неизменными еще с 2013 года. Что изменилось с 1 января 2026 года – расскажет 24 Канал со ссылкой на сайт правительства Польши.

Сколько стоит польская виза с 1 января?

Наибольшее повышение почувствуют заявители на польские визы. Стоимость принятия и обработки заявления на получение национальной визы выросла со 135 до 200 евро. Новые тарифы применяются ко всем заявлениям, поданных с 1 января 2026 года.

Также существенно подорожали другие консульские услуги. В частности:

выдача временного паспорта теперь стоит от 50 до 200 евро в зависимости от обстоятельств (ранее – 40 евро),

второй паспорт обойдется в 280 евро вместо 220,

стоимость временного проездного документа ЕС выросла до 50 евро, а заверение подписи – до 35 евро,

составление нотариального акта подорожало с 60 до 80 евро.

Отдельной новацией стала дифференциация сборов за срочные или внерабочие услуги. Так, оформление временного паспорта вне рабочего времени будет стоить 100 евро, а в праздничный день – 200 евро.

Самую высокую ставку в обновленном прейскуранте установлено за составление нотариального акта с выпиской: с 1 января 2026 года эта услуга стоит 400 евро, тогда как в декабре ее стоимость составляла 260 евро.



Польша повысила оплаты консульских услуг / Фото Unsplash

Почему цены выросли?

В польском МИД отмечают, что повышение связано с ростом расходов на оплату труда, логистику, перевозки и содержание консульских отделов. Как пишет InPoland, в середине года новые тарифы планируют пересмотреть, чтобы оценить их влияние на доступность услуг и финансовое положение граждан, которые обращаются в польские консульства за рубежом.

