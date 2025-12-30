Как пишет In Poland, в польский Сейм подали петицию с требованием сократить количество выходных дней и сделать 6 января, праздник Трех Королей (Богоявления), обычным рабочим днем, передает 24 Канал.

Соответствующую петицию Комитет Сената по вопросам петиций получил в середине 2025 года. Ее автор отмечает, что чрезмерное количество государственных выходных негативно влияет на экономику, уменьшая количество рабочих дней и приводя к простоям в производстве и сфере услуг.

По его мнению, сокращение праздничных дней могло бы повысить производительность труда и положительно сказаться на общей экономической ситуации в стране. Автор петиции также отмечает, что календарь государственных праздников должен соответствовать актуальным социальным и экономическим реалиям, а не только историческим или религиозным традициям.



В Польше могут отменить популярный праздник / Фото Unsplash

Какова позиция польского Сейма?

В то же время пока рассмотрение этого предложения официально не запланировано, и остается неизвестным, примут ли Сейм или Сенат вообще его к рассмотрению. Праздник Трех Королей стал государственным выходным в Польше относительно недавно.

Интересно! Исторически Три Короля уже было государственным праздником в Польше до 1960 года. Тогда коммунистическая власть исключила его из официального календаря, и только через более чем полвека праздник вернулся как выходной день.

Как отмечает Public Holiday, сейчас Польша с 14 государственными выходными находится примерно на среднеевропейском уровне. Для сравнения, в Словакии и Литве насчитывается по 15 официальных праздничных дней.

