Национальная инспекция труда (PIP) уже объявила о контроле за выполнением закона и реагирования на жалобы работников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на In Poland.
Как это будет работать на практике?
Как сообщил главный инспектор труда Марцин Станецкий, инспекторы не будут проводить выездных проверок непосредственно 24 декабря. В то же время все обращения и жалобы, поданные работниками в праздничный период, будут тщательно проработаны после завершения праздников.
По его словам, даже постфактум инспекция имеет достаточно инструментов, чтобы установить, нарушал ли работодатель закон и незаконно привлекал работников к работе.
Когда работа в Сочельник разрешена?
Законодательство предусматривает четкий перечень исключений. Работа 24 декабря возможна только в отдельных сферах, в частности:
- в службах спасения и экстренной помощи;
- в медицинских учреждениях;
- в транспорте;
- на предприятиях непрерывного цикла;
- во время аварийных и срочных ремонтных работ.
В сфере торговли действует список из 32 исключений, который охватывает, в частности, почтовые пункты, автозаправочные станции, кафе, цветочные магазины и газетные киоски.
Интересно! В то же время законом разрешено, чтобы в магазине работал сам предприниматель или члены его семьи – при условии отсутствия трудового или гражданско-правового договора.
Какие штрафы грозят работодателям?
Как пишет Infor.pl, за незаконное принуждение работников к работе в Сочельник предусмотрены серьезные санкции. Штраф может достигать до 30 тысяч злотых, а в сфере торговли – до 100 тысяч злотых. В случае систематических нарушений закон также допускает наказание в виде ограничения или даже лишения свободы.
В PIP отмечают: новые правила направлены на защиту прав работников и обеспечение реального выходного дня в Сочельник, а работодателям советуют заранее пересмотреть графики работы, чтобы избежать нарушений и штрафов.
Как в Польше меняются правила оплаты труда?
- С декабря 2025 года польские работодатели обязаны указывать диапазоны зарплат в вакансиях и не спрашивать о предыдущей истории зарплат.
- Крупные компании должны анализировать разницу в оплате труда между женщинами и мужчинами, а в случае разрыва – компенсировать его, иначе грозят штрафы.