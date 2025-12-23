Національна інспекція праці (PIP) вже оголосила про контроль за виконанням закону та реагування на скарги працівників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на In Poland.

Як це працюватиме на практиці?

Як повідомив головний інспектор праці Марцін Станецький, інспектори не проводитимуть виїзних перевірок безпосередньо 24 грудня. Водночас усі звернення та скарги, подані працівниками у святковий період, будуть ретельно опрацьовані після завершення свят.

За його словами, навіть постфактум інспекція має достатньо інструментів, щоб встановити, чи роботодавець порушував закон і незаконно залучав працівників до роботи.

Коли робота у Святвечір дозволена?

Законодавство передбачає чіткий перелік винятків. Робота 24 грудня можлива лише в окремих сферах, зокрема:

у службах порятунку та екстреної допомоги;

у медичних закладах;

у транспорті;

на підприємствах безперервного циклу;

під час аварійних та термінових ремонтних робіт.



В який день у Польщі категорично заборонили працювати / Фото Unsplash

У сфері торгівлі діє список із 32 винятків, який охоплює, зокрема, поштові пункти, автозаправні станції, кафе, квіткові магазини та газетні кіоски.

Цікаво! Водночас законом дозволено, щоб у магазині працював сам підприємець або члени його родини – за умови відсутності трудового чи цивільно-правового договору.

Які штрафи загрожують роботодавцям?

Як пише Infor.pl, за незаконне примушування працівників до роботи у Святвечір передбачені серйозні санкції. Штраф може сягати до 30 тисяч злотих, а у сфері торгівлі – до 100 тисяч злотих. У разі систематичних порушень закон також допускає покарання у вигляді обмеження або навіть позбавлення волі.

У PIP наголошують: нові правила спрямовані на захист прав працівників і забезпечення реального вихідного дня у Святвечір, а роботодавцям радять заздалегідь переглянути графіки роботи, щоб уникнути порушень і штрафів.

