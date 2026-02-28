Як не отримувати штрафи за порушення правил дорожнього руху за покупця свого авто?
При продажі через довіреність варто пам'ятати, що цей документ не передає право власності. Це лише уповноваження однієї людини керувати автомобілем. Про це повідомили в Головному сервісному центрі МВС.
У довіреності сторони прописують повноваження, які має людина після отримання ключів від авто. Однак повноцінно право власності покупець отримує, коли укладається договір купівлі-продажу та відбувається перереєстрація транспортного засобу в сервісному центрі МВС.
Відтак після продажу за довіреністю власником авто залишається той, на чиє ім'я воно зареєстроване. Тож якщо людина, яка отримала право керувати авто через довіреність, отримає штраф, то він надійде саме продавцю. Тобто тому, хто зазначений в технічному паспорті (свідоцтві про реєстрацію). Це буде у випадку, якщо порушення буде зафіксоване на камеру – тоді не важливо, хто був за кермом.
У багатьох випадках, після оформлення довіреності контакт із довіреною особою втрачається. Її дані, контакти чи місце перебування не можна отримати в сервісних центрах МВС, бо вона не зверталася до Центрів, щоб зареєструвати на себе транспортний засіб.
Довіреність – це не продаж і не передача права власності. Єдиний законний та безпечний спосіб продати авто – укласти договір купівлі-продажу та офіційно перереєструвати транспортний засіб у сервісному центрі МВС,
Переоформлення авто може захистити колишнього власника від штрафів, непорозумінь і можливих правових наслідків.
Що варто знати про штрафи для водіїв у 2026 році?
З 2026 року в Україні водії отримуватимуть суворі штрафи за порушення норм швидкості, зокрема за перевищення більш ніж на 20 кілометрів за годину. Сума штрафу становить від 340 до 680 гривень, а за перевищення більш ніж на 50 кілометрів за годину – 5 100 гривень або навіть позбавлення права керувати транспортом на певний час.
Окрім перевищення швидкості, штрафи в Україні передбачені за інші порушення ПДР: непристібнутий ремінь безпеки, розмова телефоном за кермом, проїзд на заборонний сигнал світлофора. За створення аварійної ситуації можуть призначатися значні суми або ж адмінарешт.
В Україні готують оновлені правила перевезення пасажирів для таксистів, які можуть передбачати штрафи за порушення стандартів безпеки, неповний пакет документів чи роботу без ліцензії.