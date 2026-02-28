Как не получать штрафы за нарушение правил дорожного движения за покупателя своего авто?

При продаже через доверенность стоит помнить, что этот документ не передает право собственности. Это лишь полномочия одного человека управлять автомобилем. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

В доверенности стороны прописывают полномочия, которые имеет человек после получения ключей от авто. Однако полноценно право собственности покупатель получает, когда заключается договор купли-продажи и происходит перерегистрация транспортного средства в сервисном центре МВД.

Поэтому после продажи по доверенности владельцем авто остается тот, на чье имя оно зарегистрировано. Поэтому если человек, который получил право управлять авто через доверенность, получит штраф, то он поступит именно продавцу. То есть тому, кто указан в техническом паспорте (свидетельстве о регистрации). Это будет в случае, если нарушение будет зафиксировано на камеру – тогда не важно, кто был за рулем.

Во многих случаях, после оформления доверенности контакт с доверенным лицом теряется. Его данные, контакты или местонахождение нельзя получить в сервисных центрах МВД, потому что оно не обращалось в Центры, чтобы зарегистрировать на себя транспортное средство.

Доверенность – это не продажа и не передача права собственности. Единственный законный и безопасный способ продать авто – заключить договор купли-продажи и официально перерегистрировать транспортное средство в сервисном центре МВД,

Переоформление авто может защитить бывшего владельца от штрафов, недоразумений и возможных правовых последствий.

