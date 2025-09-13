В Польше произошел сбой в системе безналичных платежей
- В Польше 13 сентября произошел масштабный сбой в системе безналичных платежей, который коснулся платежных терминалов в магазинах, торговых точках и на автозаправках.
- Проблему решили около 15:00, и она касалась кредитных карт, в частности VISA, Mastercard, а также карточек в Lidl, Biedronka и банках PKO BP, Pekao SA, Santander и mBank.
Днем 13 сентября со всей Польши поступали сообщения о масштабном сбое в работе платежных терминалов в магазинах, торговых точках и на автозаправках. Проблему решили около 15:00.
Что известно о сбое в системе безналичных платежей?
Журналисты выяснили в одном из польских банков, что проблема касалась кредитных карт. Около 15:00 оператор терминалов eCard сообщил, что проблема уже устранена. Причины пока не названы.
Пользователи интернета сообщали о трудностях с оплатой независимо от поставщика карты или банка, где был открыт счет. Среди чаще всего зафиксированных сбоев до 14:00 проблемы были у владельцев карт VISA, Mastercard, а также клиентов магазинов Lidl, Biedronka и банков PKO BP, Pekao SA, Santander и mBank. Проблемы возникали также на АЗС.
Сейчас работа систем постепенно возвращается к норме. Причины сбоя анализируются, но ничего не указывает на внешнюю атаку. Информация будет предоставляться на текущей основе,
– сообщил вице-премьер и министр цифровизации Кшиштоф Гавковский.
Неофициально в крупном польском банке подтвердили, что проблема действительно существовала и касалась прежде всего кредитных карт и карт VISA, а в Downdetector также поступали сигналы о сбоях с Mastercard и BLIK.
