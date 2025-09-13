Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider Polska.

Что известно о сбое в системе безналичных платежей?

Журналисты выяснили в одном из польских банков, что проблема касалась кредитных карт. Около 15:00 оператор терминалов eCard сообщил, что проблема уже устранена. Причины пока не названы.

Пользователи интернета сообщали о трудностях с оплатой независимо от поставщика карты или банка, где был открыт счет. Среди чаще всего зафиксированных сбоев до 14:00 проблемы были у владельцев карт VISA, Mastercard, а также клиентов магазинов Lidl, Biedronka и банков PKO BP, Pekao SA, Santander и mBank. Проблемы возникали также на АЗС.

Сейчас работа систем постепенно возвращается к норме. Причины сбоя анализируются, но ничего не указывает на внешнюю атаку. Информация будет предоставляться на текущей основе,

– сообщил вице-премьер и министр цифровизации Кшиштоф Гавковский.

Неофициально в крупном польском банке подтвердили, что проблема действительно существовала и касалась прежде всего кредитных карт и карт VISA, а в Downdetector также поступали сигналы о сбоях с Mastercard и BLIK.

Банковский сбой 9 марта: что заявляли компании?